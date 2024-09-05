В ФРГ дали оценку понесенному Германией ущербу из-за подрыва Северных потоков

В ФРГ заявили, что Германия не понесла ущерба из-за подрыва «Северных потоков»

Парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп заявил, что ФРГ не понесла ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 года. Оценку ущербу Филипп дал в рамках ответа на соответствующий парламентский запрос члена бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефана Бранднера. Сообщения немецких чиновников изучила «Лента.ру».

«Есть ли у федерального правительства текущие оценки или конкретные цифры относительно размера ущерба, нанесенного немецкому государству или третьим лицам в результате нападения на трубопроводы "Северный поток", и если да, то какова общая сумма ущерба, нанесенного немецкому государству или третьим лицам в результате этого?» — спрашивал ранее Бранднер.

Отвечая на этот вопрос, Филипп заявил, что «федеральное правительство пока не понесло никакого ущерба».

«В настоящее время невозможно однозначно оценить, может ли быть нанесен ущерб в будущем и если да, то в какой степени. Федеральное правительство не осведомлено о возможном ущербе, причиненном третьим лицам», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что не понимает, почему Берлин не может договориться с Москвой и использовать уцелевшую после взрыва одну из веток газопровода «Северный поток-2». «Почему этого не делают? Я не понимаю. Получать через территорию Украины могут. Получать через "Турецкий поток" — могут. А по нитке, которая идет по дну Балтийского моря — не могут. Чушь просто», — сказал Путин, предположив.

В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны под водой, уцелела только одна из четырех ниток.