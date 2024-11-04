Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 4 ноября 2024Мир

Орбан заявил о желании ЕС установить в Венгрии марионеточное правительство

Орбан: Брюссель хочет установить в Венгрии марионеточное правительство
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Руководство Европейского Союза (ЕС) хочет установить в Венгрии марионеточное правительство с помощью госпереворота. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Euronews.

Свое заявление политик сделал во время манифистации, посвященной антисоветскому восстанию 1956 года. Орбан подчеркнул, что планы подавить страну есть у Брюсселя.

«И снова возникает старый вопрос: склониться ли нам перед чужой волей, на этот раз перед волей Брюсселя, или сопротивляться ей? Это серьезное решение, которое предстоит принять Венгрии. Я предлагаю, чтобы наш ответ был таким же однозначным, как в 1956 году» — сказал Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Европейский союз отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что в соглашении между Венгрией и постоветской страной отсутствует пункт о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолая, стороны ведут переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения, «важнейшей частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины в Закарпатье».

Что думаешь? Оцени!
      Вот это герой!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назначил ветерана СВО врио губернатора Тамбовской области

      Маск заявил о готовности демократов пойти на ложь ради победы

      Тарасова отреагировала на слова Загитовой о ее непрофессионализме

      Украинские военные пожаловались на западное вооружение

      Священник рассказал о спасшей бойца на СВО иконе

      В США заявили о провале украинских военных в Донбассе

      Ветер повалил 13 деревьев в российском регионе

      Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие

      На Западе рассказали о возможных последствиях победы Трампа для США

      Орбан рассказал о готовности Брюсселя устроить госпереворот в Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше