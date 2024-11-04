Орбан: Брюссель хочет установить в Венгрии марионеточное правительство

Руководство Европейского Союза (ЕС) хочет установить в Венгрии марионеточное правительство с помощью госпереворота. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Euronews.

Свое заявление политик сделал во время манифистации, посвященной антисоветскому восстанию 1956 года. Орбан подчеркнул, что планы подавить страну есть у Брюсселя.

«И снова возникает старый вопрос: склониться ли нам перед чужой волей, на этот раз перед волей Брюсселя, или сопротивляться ей? Это серьезное решение, которое предстоит принять Венгрии. Я предлагаю, чтобы наш ответ был таким же однозначным, как в 1956 году» — сказал Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Европейский союз отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что в соглашении между Венгрией и постоветской страной отсутствует пункт о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолая, стороны ведут переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения, «важнейшей частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины в Закарпатье».