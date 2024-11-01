Подробности соглашения между Венгрией и Украиной раскрыли

Венгрия отказалась включить в соглашение с Украиной пункт о вступлении в НАТО

Венгрия не включила в соглашение с Украиной пункт о вступлении в Североатлантический альянс, так как это равносильно началу третьей мировой войны. Подробности сообщило Венгерское телеграфное агентство (MTI).

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолая, стороны ведут переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения, «важнейшей частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины в Закарпатье».

«В то же время в ходе переговоров мы ясно дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения», — подчеркнул отказ Пацолай.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования конфликта на Украине.