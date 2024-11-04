Овечкин сократил отставание от Гретцки до 34 голов

Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 34 голов

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде проиграл «Каролине Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 4 ноября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе столичной команды одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. У победителей дубль на счету его соотечественника Дмитрия Орлова. Еще одну шайбу «Каролины» забросил россиянин Андрей Свечников.

Овечкин забросил 860-ю шайбу в карьере в НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 34 шайб.

Российский форвард в нынешнем сезоне провел 11 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил семь шайб и сделал семь результативных передач.