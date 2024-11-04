Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|11-й тур
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
09:28, 4 ноября 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 34 голов

Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 34 голов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде проиграл «Каролине Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 4 ноября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе столичной команды одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. У победителей дубль на счету его соотечественника Дмитрия Орлова. Еще одну шайбу «Каролины» забросил россиянин Андрей Свечников.

Овечкин забросил 860-ю шайбу в карьере в НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 34 шайб.

Российский форвард в нынешнем сезоне провел 11 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил семь шайб и сделал семь результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названы результаты подсчета 99,7 процента голосов на выборах президента Молдавии

      На Украине заявили о списании Зеленского Западом

      Медведев назвал условия для победы России

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 34 голов

      Рядом с подконтрольным ВСУ Краматорском сняли жуткие кадры. За год там выросло огромное кладбище с безымянными могилами

      Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

      В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

      Российские военные освободили восемь населенных пунктов за месяц

      В России допустили отказ от чеканки мелких монет

      Москвич украл шесть шампуней и шесть пачек масла и получил более полутора лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше