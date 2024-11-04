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15:22, 4 ноября 2024Бывший СССР

Пограничные отряды смогут призывать добровольцев в ВСУ без ТЦК

Десять пограничных отрядов ВСУ получили право призывать добровольцев
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Десять пограничных отрядов получили право самостоятельно призывать добровольцев в свои ряды без обращения в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Командиры этих частей, уточнили в ГПСУ, смогут осуществлять призыв резервистов и военнообязанных, выразивших желание проходить военную службу во время мобилизации.

До этого помощник главы Киевского городского ТЦК Тарас Титаренко заявлял, что в 2024 году число военных добровольцев на Украине снизилось по сравнению с предыдущими годами. Он отметил, что теперь в очереди мужчин перед военкоматами стоят только желающие оформить отсрочку от мобилизации или бронь.

Ранее глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что на Украине нужно начать мобилизацию женщин. Иначе Украине придется сдаться, считает активистка.

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