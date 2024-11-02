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21:18, 2 ноября 2024Бывший СССР

Украинский волонтер призвала к мобилизации женщин

Берлинская: на Украине нужна мобилизация женщин, иначе придется сдаться
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

На Украине нужно начать мобилизацию женщин, заявила глава волонтерского проекта Victory drones Мария
Берлинская в эфире телемарафона. Ее слова передает «Страна».

Иначе Украине придется сдаться, считает активистка. Берлинская добавила, что такая мера была бы непопулярным, но необходимым решением. «Нам надо выбирать, поскольку мы хотим, чтобы наше племя выжило», — подчеркнула она.

Ранее помощник главы Киевского городского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) Тарас Титаренко заявил, что в 2024 году число военных добровольцев на Украине снизилось по сравнению с предыдущими годами. Он отметил, что теперь в очереди мужчин перед военкоматами стоят только желающие оформить отсрочку от мобилизации или бронь.

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