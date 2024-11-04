Скандальный одесский экс-военком уволился из ВСУ

Экс-военком Одесской области Борисов уволился из ВСУ по заключению врачей

Скандальный одесский экс-военком Евгений Борисов, обвиняемый в коррупции, уволился из Вооруженных сил Украины (ВСУ) по решению военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Экс-военком Борисов уволился из Вооруженных сил Украины через ВВК», — сообщила она.

Ранее вышло расследование о начальнике военкомата Одесской области Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время боевых действий. При этом сам он уверял, что его семья ничем в Испании не владеет.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить Борисова и распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах страны, «чтобы они не позорили государство».