Стояногло поддержало большинство избирателей в Приднестровье

За Стояногло проголосовало 79% избирателей в Приднестровье

Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье. Об этом сообщила ЦИК после обработки 100 процентов протоколов с участков, где голосовали жители непризнанной республики.

Уточняется, свои голоса за него отдали 79 процентов избирателей. За действующего президента Молдавии Майю Санду проголосовали 20,6 процентов жителей Приднестровья.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья заставили голосовать на выборах президента Молдавии. «Видно людей, которыми манипулировали, которых коррумпировали, шантажировали, заставляли голосовать», — сказал он.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов.