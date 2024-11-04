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00:17, 4 ноября 2024Бывший СССР

Стояногло поддержало большинство избирателей в Приднестровье

За Стояногло проголосовало 79% избирателей в Приднестровье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Приднестровье. Об этом сообщила ЦИК после обработки 100 процентов протоколов с участков, где голосовали жители непризнанной республики.

Уточняется, свои голоса за него отдали 79 процентов избирателей. За действующего президента Молдавии Майю Санду проголосовали 20,6 процентов жителей Приднестровья.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что жителей Приднестровья заставили голосовать на выборах президента Молдавии. «Видно людей, которыми манипулировали, которых коррумпировали, шантажировали, заставляли голосовать», — сказал он.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов.

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