Тарасова отреагировала на слова Загитовой о ее непрофессионализме

Тарасова в ответ Загитовой о ее непрофессионализме: мое отношение не поменяется

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о ее непрофессионализме. Слова специалиста приводит Sport24.

Тарасова заявила, что это точка зрения Загитовой, а сама она не собирается ворошить прошлое. «У меня от этого отношение к ней не поменяется», — подчеркнула она.

Ранее Загитова в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец назвала непрофессиональной работу Тарасовой комментатором на Олимпийских играх 2018 года. По ее мнению, комментатор не должна была поддерживать Евгению Медведеву во время соревнований.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.