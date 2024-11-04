ЦИК Молдавии рассказал о нарушениях в ходе выборов президента

ЦИК: выборы президента в Молдавии прошли без серьезных нарушений

В Молдавии второй тур выборов президента прошел без серьезных нарушений. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анжелика Караман, передает ТАСС.

«Выборы прошли в свободной обстановке и без серьезных инцидентов. Всего же в течение дня мы были проинформированы Генеральным комиссариатом полиции о 225 инцидентах и нарушениях», — рассказала Караман.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. По результатам подсчета 99,7 процента протоколов лидировала баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду. ЦИК сообщил, что за нее было отдано 55,36 процента голосов.

Ранее стало известно, что в Молдавии сотрудники полиции и независимые наблюдатели привели разные данные по зафиксированным в ходе второго тура выборов президента нарушениям. Так, Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал около 200 нарушений, в то время как общественная организация Promo-LEX — более тысячи.