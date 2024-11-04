Цискаридзе заявил о многолетней борьбе с ЕГЭ

Народный артист РФ Цискаридзе заявил, что много лет борется с ЕГЭ

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе на лекции в рамках марафона «Знание.Первые» заявил, что много лет борется с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом пишет РИА Новости.

Артист добавил, что не поддерживает эту систему. При этом он подчеркнул, что за последние годы она модернизировалась. «ЕГЭ дает очень сильный лифт тем людям, которые живут очень далеко, у них нет даже возможности купить билет и куда-то доехать», — сказал он.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали предварительное расписание, по которому в 2025 году пройдут экзамены у выпускников. Основной этап ЕГЭ планируют проводить с 23 мая по 11 июня, ОГЭ — с 21 мая по 16 июня.

В октябре комитет Государственно Думы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или ЕГЭ, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля.