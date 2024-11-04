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01:58, 4 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии предрекли нищету и конфликты после выборов президента

Intellect Group: Молдавию после выборов президента ждут годы конфликтов и нищеты
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президентские выборы в Молдавии настолько сильно раскололи общество, что глава государства не сможет урегулировать ситуацию, считает директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. В эфире телеканала GRT эксперт предрек четыре года нищеты и конфликтов в стране.

Выборы показали, что политики разделили общество Молдавии, объяснил Лисневский. «Наше государство крайне расколото — и по языковому принципу, и по религиозному, и по географическому, и по многим-многим другим. (...) Будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва», — добавил он.

Ранее стало известно, что в предвыборном штабе действующего президента Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на второй срок, начали праздновать ее победу на выборах. Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду набирает 53,53 процента голосов после обработки 97 процентов протоколов.

До этого бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил, что Майя Санду утратила доверие граждан. По его словам, оппозиционный кандидат Александр Стояногло смог одержать победу на выборах в самой Молдавии, а Санду обошла его лишь за счет голосов «диаспоры за рубежом».

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