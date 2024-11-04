В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

Вулин ответил послу Британии об освободивших Югославию украинцах

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил послу Великобритании Эдварду Фергюсону на слова, будто Югославию в годы Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию», — заявил политик.

Ранее посольство РФ в Белграде указало, что Фергюсон пытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во время Второй мировой войны, искажая историческую правду, чтобы искусственно «приподнять» вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев.

В 2015 году глава МИД Польши Гжегож Схетына заявил, что Освенцим от фашистов был освобожден украинскими военными. «Потому что именно украинцы в те январские дни открывали ворота и освобождали лагерь», — сказал, в частности, министр.

Это заявление вызвало резкую критику в России и ряде других стран. Так, глава МИД России Сергей Лавров расценил заявление Схетыны как кощунственное и циничное. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, в свою очередь, объяснил польскому коллеге Богуславу Виниду, что Первый Украинский фронт, освободивший Освенцим, получил свое название не из-за национальности солдат.