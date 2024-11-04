Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 4 ноября 2024Мир

В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

Вулин ответил послу Британии об освободивших Югославию украинцах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил послу Великобритании Эдварду Фергюсону на слова, будто Югославию в годы Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию», — заявил политик.

Ранее посольство РФ в Белграде указало, что Фергюсон пытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во время Второй мировой войны, искажая историческую правду, чтобы искусственно «приподнять» вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев.

В 2015 году глава МИД Польши Гжегож Схетына заявил, что Освенцим от фашистов был освобожден украинскими военными. «Потому что именно украинцы в те январские дни открывали ворота и освобождали лагерь», — сказал, в частности, министр.

Это заявление вызвало резкую критику в России и ряде других стран. Так, глава МИД России Сергей Лавров расценил заявление Схетыны как кощунственное и циничное. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, в свою очередь, объяснил польскому коллеге Богуславу Виниду, что Первый Украинский фронт, освободивший Освенцим, получил свое название не из-за национальности солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рядом с подконтрольным ВСУ Краматорском сняли жуткие кадры. За год там выросло огромное кладбище с безымянными могилами

      В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

      Российские военные освободили восемь населенных пунктов за месяц

      В России допустили отказ от чеканки мелких монет

      Москвич украл шесть шампуней и шесть пачек масла и получил более полутора лет колонии

      Названо способное лишить Китай и США статуса сильнейших стран событие

      В США порассуждали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому

      Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

      В Молдавии привели разные данные по нарушениям на выборах президента

      Израиль прекратил сотрудничество с БАПОР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше