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19:24, 4 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

Президент Украины Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Трюдо
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго "Саммита мира" и вовлечению в эту работу стран Глобального Юга. Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года», — написал Зеленский.

Президент рассказал, что в ходе телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Вместе с тем представители Киева и Оттавы скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в 2025 году.

Ранее Зеленский встретился с премьерами скандинавских стран по итогам саммита «Украина — Северная Европа». С политиками из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии он обсудил военную помощь Киеву.

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