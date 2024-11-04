Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

Президент Украины Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго "Саммита мира" и вовлечению в эту работу стран Глобального Юга. Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года», — написал Зеленский.

Президент рассказал, что в ходе телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Вместе с тем представители Киева и Оттавы скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в 2025 году.

Ранее Зеленский встретился с премьерами скандинавских стран по итогам саммита «Украина — Северная Европа». С политиками из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии он обсудил военную помощь Киеву.