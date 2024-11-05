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16:09, 5 ноября 2024Ценности

60-летняя Алена Апина раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Певица Алена Апина рассказала, что похудела на 15 килограммов благодаря диете
Екатерина Ештокина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина раскрыла секрет похудения на 15 килограммов. Соответствующее интервью публикует MK.RU.

60-летняя экс-солистка «Комбинации» рассказала, что достигла практически того же веса, что и во время работы в группе. Так, знаменитость призналась, что в текущее время похудела до 54 килограммов.

При этом Апина подчеркнула, что смогла сбросить лишний вес с помощью тренировок и диет. «В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и я уже привыкла к этому», — отметила она. Кроме того, артистка уточнила, что занимается хореографией, фитнесом и регулярно ходит на прогулки.

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В то же время, по словам исполнительницы, с помощью таблеток и уколов она не худела. «Правда, я понятия не имею, как это все называется, я не дошла еще до этого. Мне хватило того, что мне в руки упало, но если бы это не помогло, наверное, пришлось бы тоже какие-нибудь уколы делать», — заключила певица.

В августе Алена Апина показала внешность после похудения на 14 килограммов. Экс-солистка группы «Комбинация» заявила, что сбросила вес благодаря интенсивным тренировкам и отказу от спиртных напитков.

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