Air France приостановила полеты над Красным морем из-за объекта в небе

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем до нового распоряжения после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе в момент пролета над Суданом. Об этом сообщило Agence France Press (AFP).

Уточняется, что маршрут некоторых рейсов изменили, а ряд бортов вернулись на посадку в аэропорты вылета. Из-за ограничений возросло время полета по четырем направлениям — в Антананариву, Найроби, на Маврикий и Реюньон.

В августе авиакомпания British Airways приостановила полеты в Пекин минимум на год. Европейский перевозчик не будет выполнять рейсы в столицу Китая по крайней мере с 26 октября 2024-го по ноябрь 2025 года.