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11:22, 9 августа 2024Путешествия

Европейская авиакомпания приостановила полеты в Китай из-за России

Financial Times: British Airways приостановила полеты в Пекин из-за России

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Авиакомпания British Airways приостановила полеты в Пекин минимум на год. Об этом сообщает издание Financial Times.

Европейский перевозчик не будет выполнять рейсы в столицу Китая по крайней мере с 26 октября 2024-го по ноябрь 2025 года. Маршрут Лондон — Пекин компания описывает как один из самых важных. При этом рейсы в Шанхай и Гонконг сохранятся.

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В British Airways не назвали причину приостановки полетов, однако издание предполагает, что закрытие воздушного пространства России осложняет перевозки и увеличивает расходы авиакомпании. Также отмечается падение спроса на полеты в этом направлении.

Другая британская компания Virgin Atlantic ранее объявила о прекращении рейсов в Шанхай с октября. А в авиаконцерне Lufthansa жаловались, что доходность на маршрутах в Поднебесную падает: европейским перевозчикам становится трудно конкурировать с китайскими, которым разрешено летать через Россию.

Ранее в Европарламенте захотели приостановить участие Венгрии в Шенгенском соглашении. Причиной стало решение властей этой страны ослабить визовые требования к россиянам.

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      Мария Борисова
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