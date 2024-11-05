Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 5 ноября 2024Мир

Австралия направит Киеву 14 военных катеров для использования в Черном море

МО Австралии: общий объем оказанной Канберрой Киеву помощи превышает $856 млн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Австралия направит на безвозмездной основе Киеву 14 военных катеров общей стоимостью более 9 миллионов долларов. Об этом рассказал глава Минобороны страны Ричард Марлз, пишет ТАСС.

Он указал, что новый пакет военной помощи «позволит Украине укрепить морскую безопасность и обеспечить береговую охрану». «Эти быстрые и маневренные катера, принадлежавшие австралийским вооруженным силам, нарастят морской потенциал ВСУ», — отметил Марлз.

Министр также напомнил, что общий объем военной помощи, оказанной Канберрой Киеву, превышает 1,3 млрд австралийских долларов (856 млн долларов). Еще около 200 млн австралийских долларов (примерно 131 миллион долларов) было направлено в качестве гуманитарной помощи.

2 ноября стало известно, что Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, ранее снятые с вооружения. При этом точное количество переданных Украине бомб неизвестно, также не приводится информация о том, когда их поставили.

Помимо того, в октябре сообщалось, что Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. В частности, причиной передать ВСУ технику считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Часть отданных машин потребуют ремонта перед направлением в зону боевых действий.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы планируют вывезти своих детей из страны. Уехавшие школьники отказываются от украинского образования

      Российские военные заблокировали ВСУ под Курском с помощью минного шлагбаума

      Сестра Ким Чен Ына предрекла войну в случае нарушения паритета на Корейском полуострове

      Новорожденные пострадали при ударе Израиля по больнице в Газе

      В России назвали срок поражения Запада на Украине

      Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним попавшего в разработку разведки Столтенберга

      В США заявили о нежелании Трампа и Харрис завершать конфликт на Украине

      Парень пожаловался на выходки соседей и получил совет

      В Госдепе рассказали об угрозе ракетных пусков Северной Кореи для всего мира

      В украинском городе Канев прогремели взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше