Австралия направит Киеву 14 военных катеров для использования в Черном море

МО Австралии: общий объем оказанной Канберрой Киеву помощи превышает $856 млн

Австралия направит на безвозмездной основе Киеву 14 военных катеров общей стоимостью более 9 миллионов долларов. Об этом рассказал глава Минобороны страны Ричард Марлз, пишет ТАСС.

Он указал, что новый пакет военной помощи «позволит Украине укрепить морскую безопасность и обеспечить береговую охрану». «Эти быстрые и маневренные катера, принадлежавшие австралийским вооруженным силам, нарастят морской потенциал ВСУ», — отметил Марлз.

Министр также напомнил, что общий объем военной помощи, оказанной Канберрой Киеву, превышает 1,3 млрд австралийских долларов (856 млн долларов). Еще около 200 млн австралийских долларов (примерно 131 миллион долларов) было направлено в качестве гуманитарной помощи.

2 ноября стало известно, что Австралия передала Киеву планирующие бомбы JDAM-ER, ранее снятые с вооружения. При этом точное количество переданных Украине бомб неизвестно, также не приводится информация о том, когда их поставили.

Помимо того, в октябре сообщалось, что Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. В частности, причиной передать ВСУ технику считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Часть отданных машин потребуют ремонта перед направлением в зону боевых действий.