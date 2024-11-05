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05:01, 5 ноября 2024Из жизни

Загадочное призрачное существо с сотней зубов оказалось на побережье и озадачило экологов

На побережье Канады вынесло призрачную рыбу с сотней острых зубов
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: wirestock / freepik

На побережье острова Ванкувер в Канаде вынесло загадочное существо с сотней острых зубов. Как сообщает местное издание Vancouver is Awesome, предположительно, это призрачный гренадер.

Необычную находку 26 октября сделала Кендра Луков, работающая экологом в охраняемой зоне Рейс-Рокс у старого маяка. Она шла вдоль берега и обратила внимание на скелет небольшого, но очень зубастого существа. «Я никогда не видела столько зубов у живого существа, никогда», — позже признавалась она журналистам.

Луков очень заинтересовалась находкой, сделала несколько ее фотографий и выложила их в группу, посвященную морским животным. Пост быстро набрал больше 200 комментариев от разнообразных озадаченных специалистов. Несколько комментаторов предположили, что это рыба змеезуб.

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На пост отреагировала даже сотрудница Министерство рыболовства и океанов Канады Мария Корнтвей. Она отметила, что из-за состояния животного крайне непросто его идентифицировать, но выдвинула версию, что это рыба Coryphaenoides leptolepis, также известная как призрачный гренадер. Эти рыбы живут на большой глубине, где температура воды очень низкая, а давление достигает предельных значений. Свое прозвище она получила из-за того, что ее светлая кожа отражает малейший свет, создавая призрачное свечение, когда она движется в темных водах.

Ранее сообщалось, что похожих на вермишель «инопланетных» существ вынесло на пляж в Австралии. «Я более 26 лет постоянно гуляю у залива Хорсшу, но никогда не видела ничего подобного. Природа не перестает удивлять!» — написала в социальной сети местная жительница.

Их время пришло!
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