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03:30, 30 октября 2024Из жизни

Похожих на вермишель «инопланетных» существ вынесло на пляж

В Австралии на берег вынесло странное живое скопление «вермишели и ракушек»

Фото: Joseph Marty / Wikimedia

В Австралии на пляж в штате Южная Австралия вынесло загадочные «резиновые стебли». Об этом пишет Daily Mail.

Скопление странных существ, которых многие очевидцы назвали «инопланетными», появилось на побережье недалеко от города Аделаида. Местные жители, заявили, что оно было похоже на трехметровую массу из «вермишели и ракушек». «Я более 26 лет постоянно гуляю у залива Хорсшу, но никогда не видела ничего подобного. Природа не перестает удивлять!» — написала в социальной сети местная жительница.

Еще один мужчина написал, что лично видел странное образование на берегу, и из ракушек «вылезали бурые существа и залезали обратно». Морской эколог из Университета Южной Австралии Зои Даблдей объяснила, что на пляж выбросило множество морских уточек — ракообразных из отряда усоногих. Их тело покрыто панцирем, из-за чего их зачастую путают с моллюсками. С помощью длинной ноги, которая вытягивается из панциря, они прикрепляются к камням и другим поверхностям и питаются планктоном.

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«Я никогда ничего подобного не видела. Это кусок старой опоры причала или какой-то другой предмет, который находился в воде так долго, что полностью оброс уточками», — заявила Даблдей.

Специалисты Австралийского музея пояснили, что морские уточки часто облепляют различные предметы, попавшие в море, а также причалы и пирсы.

Ранее жители Таиланда обнаружили на пляже тысячи «живых игл». Загадочных существ вынесло на пятикилометровый отрезок пляжа недалеко от устья реки Пранбури.

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      Никита Савин
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