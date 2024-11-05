В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

Более 72 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
По его словам, в результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт, были обесточены 428 трансформаторных подстанций.
«Без электроэнергии остались 72700 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов», — подчеркнул мэр.
Ранее украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров образца НАТО. ВСУ использовали для ударов по городу и кассетные боеприпасы.