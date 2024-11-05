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22:02, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Донецке более 72 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

Более 72 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Более 72 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

По его словам, в результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт, были обесточены 428 трансформаторных подстанций.

«Без электроэнергии остались 72700 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов», — подчеркнул мэр.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров образца НАТО. ВСУ использовали для ударов по городу и кассетные боеприпасы.

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