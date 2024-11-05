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08:25, 5 ноября 2024Силовые структуры

Двое мужчин три года совершали кражи из квартир и домов россиян

На Ставрополье задержали 2 мужчин, совершивших краж на 67 млн рублей за 3 года
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Ставропольском крае сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые три года совершали кражи из квартир и домов россиян. Общая сумма ущерба составила 67 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, задержанные — жители Пятигорска и Кисловодска. По предварительным данным, они на протяжении трех лет тайно проникали в жилища состоятельных людей из Ставрополя и Минеральных Вод, откуда похищали различные ценности.

В отношении задержанных возбуждено 13 уголовных дел по частям 3 и 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Сейчас они находятся в СИЗО.

Ранее во Владимирской области задержали трех местных жителей, которые подозреваются в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт участников спецоперации.

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