Двое мужчин три года совершали кражи из квартир и домов россиян

На Ставрополье задержали 2 мужчин, совершивших краж на 67 млн рублей за 3 года

В Ставропольском крае сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые три года совершали кражи из квартир и домов россиян. Общая сумма ущерба составила 67 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, задержанные — жители Пятигорска и Кисловодска. По предварительным данным, они на протяжении трех лет тайно проникали в жилища состоятельных людей из Ставрополя и Минеральных Вод, откуда похищали различные ценности.

В отношении задержанных возбуждено 13 уголовных дел по частям 3 и 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Сейчас они находятся в СИЗО.

Ранее во Владимирской области задержали трех местных жителей, которые подозреваются в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт участников спецоперации.