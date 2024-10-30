Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с карт контрактников СВО

Под Владимиром задержали подозреваемых в кражах с карт контрактников СВО

Во Владимирской области задержали трех местных жителей, которые подозреваются в краже более 11 миллионов рублей с банковских карт участников спецоперации. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники ГУУР МВД России, их коллеги из УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность троих жителей региона», — отметила она.

По словам Волк, «сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в серии краж денежных средств с банковских карт». Так, предварительно установлено, что жертвами преступлений стали граждане, подписавшие контракты с Минобороны РФ для участия в СВО.

Сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы присваивали сим-карты, которые должны были быть выданы россиянам вместе с банковскими зарплатными картами. Это позволяло им дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые выплаты. В итоге следователи возбудили пять уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса. У задержанных обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, документы и другие предметы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, резюмировала Ирина Волк.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников специальной военной операции. Инцидент произошел в СНТ «Содружество» в Ростове-на-Дону. По словам волонтеров, это не первый случай кражи, осуществленной неизвестными мужчинами.

В феврале участник специальной военной операции на Украине из Ногинска подал заявление в полицию на свою невесту. Перед отъездом боец попросил невесту отправлять по 20 тысяч рублей ежемесячно его сестре. Поначалу девушка переводила деньги, однако спустя время перестала это делать.