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16:57, 30 октября 2024Силовые структуры

Задержание воровавших деньги у участников СВО попало на видео

МВД показало задержание за кражи сотрудников пункта отбора на военную службу
Начало событий в новости Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах с карт контрактников СВО

МВД показало видео задержания во Владимирской области сотрудников пункта отбора на военную службу, подозреваемых в воровстве денежных средств с банковских карт участников специальной военной операции (СВО). Запись опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видны силовики, которые задерживают людей в военном обмундировании.

Троих подозреваемых в серии краж выявили оперативники уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками ФСБ.

По данным следствия, они при оформлении документов с контрактниками присваивали сим-карту, которую должны были им выдать вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой. После этого злоумышленники получали доступ к дистанционному управлению счетами участников СВО и похищали начисляемые им выплаты. Фигурантам дела вменяется пять криминальных эпизодов с общим ущербом в 11 миллионов рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты деньги, мобильные телефоны, документы. Сами злоумышленники арестованы.

Следователи проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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      Любовь Ширижик
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