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22:40, 5 ноября 2024Экономика

Назван ответственный за пожар в квартире Инстасамки

Юрист Русяев: за исправность камина в квартире Инстасамки отвечал арендодатель
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В квартире, которую арендует российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, произошел пожар. Кто может быть виновен в возгорании на съемной жилплощади, NEWS.ru назвал юрист Илья Русяев.

По предварительной версии, источником возгорания стал камин. Камин считается неотъемлемой частью съемного помещения. За исправность инженерного оборудования, а также его капитальный ремонт отвечает наймодатель, пояснил эксперт. Если экспертиза подтвердит, что огонь загорелся по причине технической поломки в камине, то вина за пожар ляжет на собственника. В противном случае ответственной за возгорание посчитают Инстасамку, объяснив это тем, что арендатор нарушил правила эксплуатации техники, рассказал Русяев.

Помимо самой квартиры, пламя распространилось на чердак — сообщается, что в результате происшествия выгорело 60 квадратных метров помещения. Чердак является общедомовым имуществом, и его состояние находится в зоне интереса всех соседей, уточнил юрист. Поэтому ущерб от возникшего пожара касается не только певицы и хозяина квартиры. Это может «существенно усложнить юридическую составляющую дела», допускает Русяев.

Квартира Инстасамки на Тверском бульваре загорелась в понедельник, 4 ноября. Все жильцы были своевременно эвакуированы, никто не пострадал. Речь идет о недвижимости площадью 278 квадратных метров в доходном доме купца Коровина 1906 года постройки. По оценкам журналистов, аренда жилья может обходиться артистке в 550 тысяч рублей ежемесячно.

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