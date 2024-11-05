Лавров заявил о нежелании России подталкивать Ереван и Баку к поспешному мирному договору

Лавров: Россия не подталкивает Баку и Ереван к поспешному заключению мира

Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон понимаем, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации», — сказал он.

Министр подчеркнул, что процесс заключения мира требует не только значительных усилий сторон, но и времени. По его словам, в виду этого Москва, в отличие от «западных псевдопосредников» не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора.

Лавров подчеркнул, что «скороспелый мир» без учета позиций Баку и Еревана, а также реалий «на земле» создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта. Он добавил, что Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва делает все необходимое для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что помощь России будет реализовываться в рамках трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном в 2020 году.