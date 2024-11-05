Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 5 ноября 2024Бывший СССР

Лавров заявил о нежелании России подталкивать Ереван и Баку к поспешному мирному договору

Лавров: Россия не подталкивает Баку и Ереван к поспешному заключению мира
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон понимаем, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации», — сказал он.

Министр подчеркнул, что процесс заключения мира требует не только значительных усилий сторон, но и времени. По его словам, в виду этого Москва, в отличие от «западных псевдопосредников» не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора.

Лавров подчеркнул, что «скороспелый мир» без учета позиций Баку и Еревана, а также реалий «на земле» создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта. Он добавил, что Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва делает все необходимое для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что помощь России будет реализовываться в рамках трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      Активность Российской армии на южном направлении СВО объяснили

      Губернатор раскрыл подробности об атаке беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде

      «Газпром» заявил о рекордных поставках газа россиянам

      Опубликованы кадры с места удара беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде

      «Москвич» преодолел 30 тысяч километров и добрался и до Камчатки

      Желание Шнурова вернуться на сцену объяснили

      Появились подробности об ударе БПЛА по жилой многоэтажке в российском городе

      Назван наиболее часто проверяемый на допинг российский футболист

      Археологи нашли один из древнейших городов славян под Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше