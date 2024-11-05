Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

Минобороны: в Липцах под Харьковом пропали 68 источников ионизирующего излучения

На Украине потеряли десятки источников ионизирующего излучения. Сам Киев классифицировал это как радиационную аварию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, об этом стало известно из доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко премьер-министру Денису Шмыгалю.

В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в селе Липцы Харьковской области, утверждает Кириллов.

В докладе отмечено, что «…утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария…» Игорь Кириллов начальник войск РХБЗ Минобороны России

Он отметил, что это вызывает у Минобороны особую настороженность.

Минобороны заявило, что Украина не может создать ядерное оружие

По словам Кириллова, у Украины на данный момент нет технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, но есть возможности создать так называемую «грязную бомбу».

Он отметил, что для нее подойдет отработавшее ядерное топливо, а также промышленные и градуировочные радиоактивные источники, и указал, что Украина как раз стала одним из основных импортеров такого топлива.

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Маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, а организацию и финансирование якобы лично курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заявил глава войск РХБЗ.

Также Кириллов обвинил Киев в уклонении от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, задерживании отчетов о радиоактивных отходах в ней. «Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к решению задач учета и контроля ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива», — высказался военный.

Кириллов предупредил о вероятности ядерной провокации против россиян

По утверждению начальника войск РХБЗ, Украина также способна пойти на ядерную провокацию против россиян. По его словам, о такой вероятности говорит тот факт, что на Украине хранится ядерное топливо российского производства.

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Целью, по мнению Кириллова, может быть «дискредитация органов государственной и местной власти, распространение панических настроений, дестабилизация обстановки и, тем самым, противодействие задачам специальной военной операции».