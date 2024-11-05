Мошенницу разоблачили благодаря незнанию государственного гимна

В Индонезии разоблачили мошенницу из Таиланда благодаря незнанию гимна

В Индонезии разоблачили жительницу Таиланда, которая обманом получила миллиарды рублей и сбежала за границу. Мошенницу выдало незнание государственного гимна, пишет South China Morning Post.

31-летняя Наттамон Кхончак, или Натти, была известна в Таиланде своими музыкальными видео на YouTube. Женщина перепевала хиты корейских групп, на ее аккаунт были подписаны более 800 тысяч пользователей.

Позднее Кхончак сменила род деятельности. Она занялась инвестициями и стала называть себя успешным трейдером. Вместе с матерью женщина появилась в телешоу на таиландском телевидении и призвала желающих вкладывать деньги в ее проект. Она обещала участникам программы большую прибыль — до 35 процентов за год, причем выплаты должны были производиться ежемесячно.

Кхончак получила около двух миллиардов бат (примерно 5,8 миллиарда рублей) от шести тысяч человек, однако не выплатила проценты никому из них и вскоре вбежала из страны вместе с матерью. Они нелегально пересекли границу с Индонезией, где прожили два года, выдавая себя за местных жителей.

Обман вскрылся, когда женщина решила получить индонезийский паспорт. Чиновнику показался странным акцент женщины, и он попросил ее процитировать часть Конституции или спеть государственный гимн. Кхончак не смогла этого сделать. В октябре ее экстрадировали в Таиланд вместе с матерью,

Власти Таиланда уже нашли на ее счетах около 16 миллионов бат (примерно 46,4 миллиона рублей). Они продолжают расследование, надеясь обнаружить другие счета, куда женщина могла перевести еще часть денег. После прилета на родину Кхончак принесла извинения жертвам ее мошеннической схемы.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Великобритании потерял дом и лишился всех накоплений из-за романа с мошенницей. Он отправлял возлюбленной деньги на строительство их будущего семейного жилья.

