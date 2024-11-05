Назван возможный преемник главы Коми

«Ведомости»: Владимира Уйбу на посту главы Коми сменит губернатор ЕАО Гольдштейн

Владимира Уйбу на посту главы республики Коми сменит губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Возможного преемника Уйбы со ссылкой на три источника назвала газета «Ведомости».

Об отставке Уйбы стало известно сегодня, 5 ноября. Чиновник записал обращение к жителям Коми, в котором сообщил, что президент России Владимир Путин поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне.

Кто может занять пост главы ЕАО вместо Гольдштейна, не уточняется. Сам нынешний глава Еврейской автономной области не комментировал сообщение «Ведомостей».

Также накануне в отставку ушли главы Ростовской и Тамбовской областей Максим Егоров и Василий Голубев. Президент Путин назначил Евгения Первышова и Юрия Слюсаря врио губернаторов перечисленных регионов (соответственно).

Ранее политолог Михаил Виноградов, предположил, что отставка чиновников связана с традиционной для осени губернаторской ротации.