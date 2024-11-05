Названы самые беззащитные перед вирусом Коксаки группы людей

Эпидемиолог Онищенко: дети и пожилые люди особенно уязвимы перед вирусом Коксаки

Вирусом Коксаки можно заразиться через пищу или воду, а также воздушно-капельным путем, предупредил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Самые беззащитные перед вирусом группы людей он назвал в беседе с изданием Life.ru.

По словам Онищенко, при плохом самочувствии определить наличие именно этого кишечного вируса может только врач. Специалист отметил, что особенно опасен этот вирус для детей дошкольного и школьного возраста. Он также призвал усилить режимы дезинфекции в школах, детских садах и больницах.

Еще одной уязвимой категорией перед вирусом Коксаки он назвал пожилых людей. «Конечно, внимание уделять пожилым людям потому, что у них иммунная система ослаблена и они тоже могут быть жертвами этого заболевания. То есть в группе риска — дети и пожилые люди», — резюмировал Онищенко.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил о первых симптомах вируса Коксаки и рассказал, что необходимо делать при их обнаружении. Жемчугов подчеркнул, что вирус Коксаки — давно известный энтеровирус, который в просторечии называют кишечным гриппом.