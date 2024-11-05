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19:30, 5 ноября 2024Забота о себе

Названы самые беззащитные перед вирусом Коксаки группы людей

Эпидемиолог Онищенко: дети и пожилые люди особенно уязвимы перед вирусом Коксаки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wikimedia

Вирусом Коксаки можно заразиться через пищу или воду, а также воздушно-капельным путем, предупредил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Самые беззащитные перед вирусом группы людей он назвал в беседе с изданием Life.ru.

По словам Онищенко, при плохом самочувствии определить наличие именно этого кишечного вируса может только врач. Специалист отметил, что особенно опасен этот вирус для детей дошкольного и школьного возраста. Он также призвал усилить режимы дезинфекции в школах, детских садах и больницах.

Еще одной уязвимой категорией перед вирусом Коксаки он назвал пожилых людей. «Конечно, внимание уделять пожилым людям потому, что у них иммунная система ослаблена и они тоже могут быть жертвами этого заболевания. То есть в группе риска — дети и пожилые люди», — резюмировал Онищенко.

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Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил о первых симптомах вируса Коксаки и рассказал, что необходимо делать при их обнаружении. Жемчугов подчеркнул, что вирус Коксаки — давно известный энтеровирус, который в просторечии называют кишечным гриппом.

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