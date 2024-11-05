Российские поставки нефти за рубеж резко снизились

Bloomberg: экспорт нефти из России показал самое больше падение за неделю с июля

Экспорт нефти из России за неделю, закончившуюся 3 ноября, пережил падение на 530 тысяч баррелей в сутки, до 3,02 миллиона, что стало сильнейшим снижением с начала июля, из-за чего на 90 тысяч баррелей в сутки сократился и средний четырехнедельный показатель, лучше демонстрирующий динамику. Об этом пишет Bloomberg.

Главной причиной такой динамики стало отсутствие поставок из Мурманска и всего одна партия, отправленная из Новороссийска. В последнем случае, отмечают эксперты, скорее всего, речь идет о проведении ремонтных работ в порту или на трубопроводах. А что касается арктического порта, то, возможно, это связанное с графиком отгрузки совпадение.

При этом в последнюю неделю в России существенно вырос уровень переработки нефти после того, как сезон ремонтов прошел свой пик. Вероятно, это обстоятельство сократило объем доступного для поставок за рубеж сырья.

При этом агентство отмечает, что сокращение поставок произошло на фоне того, что объединение ОПЕК+, лидерами которого являются Саудовская Аравия и Россия, снова отложило повышение объемов добычи, на этот раз до января.

Две недели назад сообщалось, что на фоне падения объемов переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) до минимума более чем за два года, средний экспорт нефти за четыре недели вырос до 3,47 миллиона, что стало максимумом с конца июня.

Сегодня, 5 ноября, Минфин сообщил о снижении сборов налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с нефти до минимума с января. Однако за счет выплаты ежеквартального налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья общий объем нефтегазовых доходов стал третьим по величине с начала года.