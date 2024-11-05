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13:28, 5 ноября 2024Экономика

Один тип жилья подорожал в России

Новостройки подорожали в большинстве крупных городов России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В октябре 2024 года новостройки подорожали в большинстве крупных городов России. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Цена квадратного метра на первичном рынке в среднем по стране выросла на 0,7 процента, до 138,4 тысячи рублей. «За прошедший месяц цена квадратного метра в 47 городах из 70 подросла, в 21 снизилась, в двух осталась неизменной», — рассказали специалисты.

Сильнее всего новостройки подорожали в Томске (плюс 5,7 процента), Череповце (плюс 4,8 процента), Севастополе (плюс 4,7 процента), Новокузнецке (плюс 4,2 процента), Челябинске (плюс 3,6 процента), Уфе (плюс 3,6 процента), Иваново (плюс 3 процента), Твери (плюс 2,7 процента), Астрахани (плюс 2,5 процента) и Симферополе (плюс 2,4 процента).

Снижение цен на «первичку» заметили в Калуге (минус 2,8 процента), Чите (минус 2,4 процента), Архангельске (минус 2,1 процента), Иркутске (минус 1,6 процента), Грозном (минус 1,4 процента), Нижнем Новгороде (минус 1,2 процента), Пензе (минус 1,1 процента), Белгороде (минус 1 процент), Перми (минус 0,7 процента) и Оренбурге (минус 0,6 процента).

«Отчасти рост цен может объясняться вымыванием дешевого предложения. Также раскупают квартиры небольшой площади: за месяц средняя площадь квартиры в новостройке уменьшилась с 52,8 квадратных метра до 52,4 квадратных метра», — пояснили эксперты.

Ранее ценам на вторичное жилье предрекли падение. Стоимость готовых квартир может снизиться на 10 процентов к концу 2024 года, предполагают эксперты.

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