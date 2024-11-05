Официальный курс евро вырос почти до 107 рублей

Банк России поднял официальный курс евро до 106,89 рубля

Банк России поднял официальный курс евро, установленный на среду, 6 ноября, почти до 107 рублей, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Европейская валюта подорожала по сравнению с данными от 3 ноября на 75 копеек, до 106,89 рубля. Курс доллара также вырос — на 51 копейку, до 98,06 рубля.

Ранее во вторник стало известно, что стоимость юаня на Мосбирже выросла в начале торгов до максимальных с 11 октября 2023 года 13,79 рубля.

Рубль в течение осени переживает ослабление. По словам экспертов, состоявшееся в конце октября очередное повышение ключевой ставки Центробанка пока не повлияло на динамику курса российской валюты в связи с наличием таких негативных факторов как снижение экспорта и рост импорта, сокращение нормативов репатриации выручки экспортеров, а также уменьшение юаневой ликвидности.