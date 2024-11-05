Курс юаня на Мосбирже рекордно вырос

Курс юаня на Мосбирже вырос до максимальных с октября 2023 года 13,79 рубля

Курс юаня на Московской бирже вырос в начале торгов во вторник, 5 ноября, до максимальных с 11 октября 2023 года 13,79 рубля. Об этом сообщает РБК. Согласно данным площадки, на момент написания материала стоимость китайской валюты составляла 13,77 рубля.

Комментируя динамику курса российской валюты, эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что состоявшееся в конце октября очередное повышение ключевой ставки Центробанка до 21 процента годовых «не приводит к укреплению рубля, поскольку действуют более сильные негативные факторы». В их числе специалист назвал снижение экспорта и рост импорта, снижение нормативов репатриации выручки экспортеров, а также «сдавливание юаневой ликвидности», приводящие к сокращению предложения иностранной валюты на рынке.

До этого похожий перечень причин ослабления рубля, происходящего вопреки хорошим новостям, приводила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

После введения США санкций против Мосбиржи резко выросла разница курсов китайской валюты в разных сегментах валютного рынка РФ. Спред между биржевыми и внебиржевыми показателями, который в мае составлял около 7 копеек, к концу лета увеличился почти в пять раз. Комментируя ситуацию, в ЦБ выразили надежду, что расхождения курсов в разных сегментах валютного рынка будет сокращаться, как это происходило и раньше.