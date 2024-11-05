Поставки российских крабов в Японию рекордно выросли

Таможня: в сентябре Россия поставила Японии рекордные 1,9 тысячи тонн крабов

В сентябре 2024 года Россия увеличила отгрузки крабов в Японию почти в 1,5 раза. Об этом со ссылкой на данные японской таможни сообщает РИА Новости.

За месяц поставки одного вида морепродуктов выросли до 1,9 тысячи тонн. Стоимость экспорта увеличилась до 34,8 миллиона долларов — оба показатели стали рекордными с конца 2023 года.

Всего за сентябрь азиатская страна приобрела у России 1,96 тысячи тонн ракообразных. Из них крабы составили 98 процентов отгрузок. Общий импорт краба в страну составил 2,6 тысячи тонн — помимо России, главными поставщиками стали Канада (18 процентов импорта) и Бахрейн (3 процента).

Предприятия рыбопромышленной отрасли РФ ранее попросили не продлевать срок действия экспортных пошлин на рыбу и крабов. Обращение направили в Минсельхоз и другие ведомства, а также представителям Госдумы и комитета Совета Федерации по аграрным вопросам. Авторы письма отметили, что ставка на уровне 7 процентов создаст для рыбаков нагрузку в диапазоне от 30 до 45 миллиардов рублей в год.

Ранее в Пскове раскрыли производство морепродуктов из аквариумных рыбок. Сотрудники Россельхознадзора раскрыли факт продажи потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения компанией «Удмуртакваресурс». Оказалось, что из 48,5 тысячи аквариумных рыбок компанией были «изготовлены» 73 тонны филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.