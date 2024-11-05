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13:26, 5 ноября 2024Бывший СССР

Президент Турции обменял электромобиль на коня

Эрдоган и Жапаров обменяли электромобиль на коня в качестве подарков
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Киргизии Садыр Жапаров обменяли электромобиль на коня в качестве подарков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber и канцелярию Жапарова.

Как передает TRT Haber, Эрдоган подарил Жапарову турецкий электромобиль TOGG в ходе государственного визита в Бишкек. «После переговоров и церемонии подписания соглашений Эрдоган подарил Жапарову Togg в цвете "Белый Памуккале"», — сообщили журналисты.

В канцелярии президента Киргизии сообщили РИА Новости, что в ответ Жапаров подарил турецкому лидеру коня. После обмена подарками Эрдоган и Жапаров продолжили неформальное общение.

Ранее Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. По итогам переговоров с турецким президентом Жапаров также заявил о планах увеличить товарооборот между странами.

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