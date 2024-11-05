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15:42, 5 ноября 2024Экономика

Размеры российской «кубышки» оценили

Минфин: объем Фонда национального благосостояния к 1 ноября составил ₽12,73 трлн
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На 1 ноября 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,73 триллиона рублей. Размер национальной «кубышки» оценили в Минфине РФ.

По данным ведомства, запасы в ФНБ составили 6,6 процента от прогнозируемого на 2024 год ВВП. За месяц объем ликвидных активов фонда увеличился на 192 миллиарда — до 5,447 триллиона рублей.

По итогам сентября 2024 года объем ФНБ составил почти 12,79 триллиона рублей, что примерно на 600 миллиардов больше, чем месяцем ранее. К 1 сентября в ФНБ было 12,166 триллиона рублей, к 1 августа 12,278 триллиона.

Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев ранее пообещал, что средства ФНБ и государственные займы до конца 2024 года больше не будут расходовать на обеспечение дополнительных расходов бюджета страны. Источником финансирования таких расходов заместитель министра назвал накопленные остатки федерального бюджета.

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