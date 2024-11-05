«Роскосмос» рассказал о рекордном запуске

«Роскосмос»: одновременный запуск 51 спутника стал рекордным

Одновременный запуск 51 космического аппарата российского производства стал рекордным. Об этом рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«С учетом выведенных на орбиту гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2 одновременный запуск 51 российских космических аппаратов стал рекордным в истории отечественной космонавтики», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что попутную полезную нагрузку из 49 малых аппаратов успешно доставили на целевую орбиту. Спутники отделились от разгонного блока «Фрегат», который запустили ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Ранее в ноябре в Институте космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что спутники «Ионосфера-М» №1 и №2, которые являются первой парой аппаратов проекта «Ионозонд», продолжат прерванную в 1990-х годах работу по изучению земной ионосферы.

В октябре стало известно, что с 2025 до 2034 года в России планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников дистанционного зондирования Земли.