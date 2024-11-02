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15:32, 2 ноября 2024Наука и техника

Названы задачи спутников «Ионосфера-М»

ИКИ РАН: спутники «Ионосфера-М» продолжат работу по изучению ионосферы Земли
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

Спутники «Ионосфера-М» №1 и №2, которые являются первой парой аппаратов проекта «Ионозонд», продолжат прерванную в 1990-х годах работу по изучению земной ионосферы. Задачи спутников назвали в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, передает ТАСС.

«Изучение ионосферы с помощью спутниковых ионозондов проводилось у нас в стране с помощью специальных спутников и комплекса на станции "Мир" до 1990-х годов и с тех пор фактически прекратилось. Проект "Ионозонд" возобновит эту важнейшую работу», — сообщили в пресс-службе института.

Там отметили, что ионосфера — это важнейший элемент, влияющий на формирование магнитных бурь, появление полярных сияний и прочую геомагнитную активность. Изучение ионосферы возможно только при помощи искусственных спутников. При этом большинство аппаратов могут измерять параметры солнечной плазмы только в непосредственной близости. «Разрешить эту проблему может прибор, способный зондировать ионосферу на разных высотах и представлять результаты в виде высотного профиля. Такой прибор называют ионозондом», — добавили в ИКИ.

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В состав комплекса «Ионозонд» войдет четыре спутника «Ионосфера-М» и один аппарат «Зонд-М». Первую пару «Ионосфер» запустят 5 октября, а вторую — в апреле 2025 года.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ракету «Союз-2.1б» с гелиогеофизическими аппаратами «Ионосфера-М» №1 и №2 и 53 попутными малыми спутниками установили на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный.

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