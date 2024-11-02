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12:34, 2 ноября 2024Наука и техника

«Союз-2.1б» с «Ионосферой-М» № 1 и № 2 установили на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М» установили на стартовый стол
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Иван Тимошенко / пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Ракету «Союз-2.1б» с гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» № 1 и № 2 и 53 российскими и зарубежными попутными малыми космическими аппаратами установили на стартовом комплексе площадки 1С космодрома Восточный. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В настоящее время специалисты космодрома продолжают подготовку к пуску носителя. Старт ракеты запланирован на 5 ноября в 02:19 по московскому времени.

Ранее госкорпорация рассказала, что специалисты «Роскосмоса» собрали космическую головную часть по программе запуска спутников «Ионосфера-М».

Также в октябре ТАСС в пресс-службе Sitronics Group сообщили, что в качестве полезной нагрузки вместе с аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 российская компания «Спутникс» запустит 28 космических аппаратов.

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