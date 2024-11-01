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14:59, 1 ноября 2024Наука и техника

Названа дата запуска спутников «Ионосфера-М»

«Роскосмос»: спутники «Ионосфера-М» запустят 5 ноября
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

Российские спутники «Ионосфера-М» запустят 5 ноября вместе 53 малыми аппаратами. Дату назвала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Запуск аппаратов "Ионосфера-М" №1 и №2 и 53 российских и зарубежных попутных малых спутников — 5 ноября в 02:18:40 мск», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что ракету-носитель «Союз-2.1б» для запуска аппаратов собрали на космодроме Восточный в Амурской области. Ракету вывезут и установят на стартовом комплексе площадки 1С 2 ноября.

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В октябре генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что потребность в ракетах-носителях семейства «Союз-2» снизилась из-за увеличения срока службы новых спутников.

В том же месяце стало известно, что российская компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) запустит 28 космических аппаратов в ноябре. Студенческие кубсаты и аппараты группировки Sitronics отправят на орбиту вместе со спутниками «Ионосфера-М».

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