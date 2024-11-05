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09:23, 5 ноября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли меню для борьбы со стрессом

Терапевт Фролова посоветовала есть зеленые листовые овощи для снятия стресса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Viktor Kochetkov / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, кардиолог «Лахта Клиника» Людмила Фролова рассказала, что правильное питание играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья, а некоторые продукты помогают снять стресс. Меню, которое поможет бороться с нервным перенапряжением, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Фроловой, чтобы справляться со стрессом, очень важен магний. Он содержится в бананах, орехах и зеленых листовых овощах: капусте, салате, шпинате и щавеле. Кроме того, врач рекомендовала добавить в рацион темный шоколад. Доктор объяснила, что он содержит антиоксиданты, которые стимулируют выработку гормонов радости эндорфинов.

Кардиолог призвала добавить в рацион и морскую рыбу, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот является мойва. Кроме того, мойва содержит аминокислоту триптофан — предшественник гормона счастья серотонина.

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Еще одним важным элементом, который помогает бороться со стреммом, Фролова назвала витамин С. Как объяснила врач, он способствует снижению уровня гормона стресса кортизола, тем самым помогая организму справляться с напряжением. Она подчеркнула, что в большом количестве этот витамин содержится в цитрусовых, киви и сладком перце.

«Обратите внимание на сложные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб и каши, они обеспечат продолжительное ощущение насыщения и стабильный уровень сахара в крови, что минимизирует резкие перепады настроения. Избегайте перекусов на бегу. Найдите время, чтобы поесть в спокойной обстановке, медленно и наслаждаясь каждым кусочком. Исследования показывают, что осознанное питание может значительно уменьшить уровень стресса», — заключила доктор.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала о необычном свойстве синих ягод. По ее словам, они могут помочь в профилактике рака, благодаря содержанию антиоксидантов.

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