Россиянка ушла на СВО ради помощи шестилетнему сыну

Жительница Челябинской области ушла на СВО ради реабилитации сына

В Челябинской области жительница города Карталы ушла на специальную военную операцию (СВО) ради помощи своему шестилетнему сыну. Об этом россиянка с позывным Мира рассказала в беседе с изданием «Карталинская новь», опубликованной в соцсети «ВКонтакте».

По словам бывшего мастера перманентного макияжа, у нее двое детей: шестилетний сын Дима и девятилетняя дочь Виталина. Отвечая на вопрос о причинах отъезда на СВО, Мира поделилась, что после тяжело перенесенного короновируса у мальчика пострадала нервная система, что привело к тяжелым осложнениям и необходимости дорогостоящей реабилитации.

Военнослужащая рассказала, что даже справка об инвалидности не освобождает от очередей в медучреждениях. «Когда узнала, если родитель является участником СВО, то реабилитация и лечение для ребенка будут без очереди и бесплатно, ни минуты не сомневалась. Это стало решающей причиной, если совсем честно», — призналась она, подчеркнув, что так сделала бы любая мать, которая думает о будущем своего ребенка.

Мира добавила, что родные узнали о ее решении уйти на СВО, когда она уже отбыла на линию боевого соприкосновения. «В Карталах мне не удалось получить военник. Поэтому я поехала в другую область нашей страны и подписала там контракт добровольца», — сказала она.

Контракт россиянка подписывала как медик и сейчас работает в разведывательно-штурмовой бригаде, а также параллельно учится в Уральском медицинском колледже по специальности сестринское дело. «Звание «Ветеран боевых действий» просто так не дают, нужно заслужить. Вот я и служу», — констатировала она.

Пока Мира находится в зоне СВО, за детьми следит их отец, который работает на горно-обогатительном комбинате, руководство которого, по словам женщины, идет на встречу сотрудникам, если есть необходимость остаться с ребенком в случае болезни.

Ранее жительница Башкирии ушла на СВО ради мести за своего брата, который не вернулся из зоны боевых действий. Россиянка поступила на службу в танковый батальон и получила позывной Янтарь. При этом женщина призналась, что на спецоперации ее жажда мести начала угасать.