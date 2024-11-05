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15:14, 5 ноября 2024Россия

Россиянка ушла на СВО ради помощи шестилетнему сыну

Жительница Челябинской области ушла на СВО ради реабилитации сына
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Челябинской области жительница города Карталы ушла на специальную военную операцию (СВО) ради помощи своему шестилетнему сыну. Об этом россиянка с позывным Мира рассказала в беседе с изданием «Карталинская новь», опубликованной в соцсети «ВКонтакте».

По словам бывшего мастера перманентного макияжа, у нее двое детей: шестилетний сын Дима и девятилетняя дочь Виталина. Отвечая на вопрос о причинах отъезда на СВО, Мира поделилась, что после тяжело перенесенного короновируса у мальчика пострадала нервная система, что привело к тяжелым осложнениям и необходимости дорогостоящей реабилитации.

Военнослужащая рассказала, что даже справка об инвалидности не освобождает от очередей в медучреждениях. «Когда узнала, если родитель является участником СВО, то реабилитация и лечение для ребенка будут без очереди и бесплатно, ни минуты не сомневалась. Это стало решающей причиной, если совсем честно», — призналась она, подчеркнув, что так сделала бы любая мать, которая думает о будущем своего ребенка.

Мира добавила, что родные узнали о ее решении уйти на СВО, когда она уже отбыла на линию боевого соприкосновения. «В Карталах мне не удалось получить военник. Поэтому я поехала в другую область нашей страны и подписала там контракт добровольца», — сказала она.

Контракт россиянка подписывала как медик и сейчас работает в разведывательно-штурмовой бригаде, а также параллельно учится в Уральском медицинском колледже по специальности сестринское дело. «Звание «Ветеран боевых действий» просто так не дают, нужно заслужить. Вот я и служу», — констатировала она.

Пока Мира находится в зоне СВО, за детьми следит их отец, который работает на горно-обогатительном комбинате, руководство которого, по словам женщины, идет на встречу сотрудникам, если есть необходимость остаться с ребенком в случае болезни.

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ЖЗЛ
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