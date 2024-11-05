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11:52, 5 ноября 2024Россия

Россиянки пошутили об атомной бомбе и поплатились

В Екатеринбурге полиция заинтересовалась шуткой россиянок об атомной бомбе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Три жительницы Екатеринбурга пошутили об атомной бомбе и поплатились. Об этом сообщает портал E1.RU.

По информации издания, три студентки решили разыграть подругу — одна из них позвонила приятельнице, представившись сотрудницей МЧС, назвала ее ФИО и адрес и в шутку заявила, что той необходимо срочно покинуть квартиру, так как на ее дом падает атомная бомба. После этого звонившая студентка бросила трубку.

Родители посоветовали жертве розыгрыша обратиться в полицию, и сотрудники регионального МВД заинтересовались этим случаем — уже через 20 минут после звонка они искали бомбу, а после отправились опрашивать звонивших россиянок. Как сообщает портал, подшутившим над приятельницей студенткам может грозить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в петербургском Колпино 14-летняя школьница избила младшую девочку ради хайпа и поплатилась.

ЖЗЛ
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