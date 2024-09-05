14-летняя россиянка избила младшую школьницу ради хайпа и поплатилась

В Колпино 14-летняя школьница избила 10-летнюю девочку ради видео

В петербургском Колпино 14-летняя школьница избила младшую девочку ради хайпа и поплатилась. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, юная россиянка в компании подруг на детской площадке оскорбляла десятилетнюю. Когда последней надоели придирки, она поспешила уйти, однако обидчица ее догнала, толкнула с самоката и начала наносить удары по лицу.

Мать пострадавшей пояснила, что несовершеннолетняя «прославилась» в городе тем, что избивала других детей и записывала это на видео. В отношении дебоширки возбудили уголовное дело о побоях, выяснил 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Таганроге Ростовской области школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть. Девочку несколько раз ударили электрошокером.