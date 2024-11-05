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13:23, 5 ноября 2024Россия

Российский генерал рассказал о мониторинге ядерных угроз со стороны Украины

Минобороны: мониторинг радиационной и биологической обстановки продолжится
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Минобороны России рассказали о мониторинге ядерных угроз со стороны Украины, заявив, что работа продолжится, передает ТАСС.

Как обозначил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в частности, проводится мониторинг радиационной, химической и биологической обстановки. Работа ведется совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти.

Российский генерал заверил, что население будут информировать о результатах мониторинга.

Ранее Кириллов заявлял, что Киев способен пойти на ядерную провокацию против россиян, а также обозначил, что в случае крупномасштабной аварии на Курской атомной электростанции радиоактивные вещества заразили бы значительную часть Европы.

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