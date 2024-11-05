Маск оценил вероятность создания смартфона Tesla

Маск допустил создание смартфона Tesla из-за острой необходимости

Предприниматель Илон Маск оценил вероятность того, что его компания Tesla выпустит смартфон. Об это Маск заявил в интервью подкастеру Джо Рогану.

«Производство мобильных телефонов — это не то, чем мы хотим заниматься», — прокомментировал слухи о создании смартфона Tesla предприниматель. По словам Маска, он допускает, что его корпорация займется производством гаджетов — если будет понимание, что Apple или Google «начали делать свою работу плохо».

Илон Маск также подчеркнул, что у Tesla есть опыт в создании сложных операционных систем и возможность запустить производство смартфонов. Так, он напомнил, что ОС фирменных автомобилей работает на основе Linux. При этом Маск считает, что необходимость создать альтернативу Android-смартфонам и iPhone действительно есть, но Tesla не будет этим заниматься без острой нужды.

В июне Илон Маск во время общения с подписчиками X отмечал, что Tesla не хочет выходить на новый для себя рынок и заниматься смартфонами. «Мы могли бы это сделать, но, надеюсь, в этом нет необходимости», — заявил предприниматель.

Ранее в разговоре с Джо Роганом Илон Маск допустил, что его соцсеть X заблокируют, если Камала Харрис станет президентом США. «Режим Камалы не позволит Х существовать», — подытожил миллиардер.