SpaceX запустила деревянный спутник

SpaceX запустила первый в мире спутник из дерева LignoSat

Построенный японскими специалистами LignoSat, который стал первым в мире спутником из дерева, запустили в рамках миссии компании SpaceX, передает Reuters.

Разработанный в Киотском университете спутник доставят на Международную космическую станцию (МКС) и выпустят на орбиту на высоте около 400 километров над Землей. В сообщении подчеркнули, что миссия продемонстрирует «космический потенциал» возобновляемых материалов.

«При помощи древесины — материала, который мы можем производить самостоятельно — мы будем способны строить дома, жить и работать в космосе вечно», — сообщил исследователь Киотского университета и бывший астронавт Такао Дои. Его команда также планируют в течение ближайших 50 лет начать высадку деревьев и строительство деревянных домов на Луне и Марсе.

Профессор Киотского университета Коджи Мурат считает, что в космосе дерево проявит большую прочность, чем на Земле. Это обусловлено отсутствием негативного воздействия воды и кислорода.

В мае стало известно о завершении работ над спутником LignoSat. Аппарат представляет собой деревянный куб с длиной грани 10 сантиметров. Помимо дерева, в конструкции используют алюминиевые створки.