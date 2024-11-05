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09:18, 5 ноября 2024Мир

Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Его пытался завербовать агент КГБ в Норвегии

Ветеран ГРУ: в конце 80-х Столтенберг был в разработке советской разведки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце 1980-х — начале 1990-х находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов. Об этом рассказал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГУР Владимир Винокуров. Столтенберг встречался в Норвегии с агентом КГБ.

Экс-генсек НАТО отказался сотрудничать с разведкой СССР

Винокуров рассказал, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов Столтенберга пыталась завербовать советская разведка.

«По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов», — рассказал ветеран ГРУ и добавил, что экс-генсек НАТО отказался от сотрудничества и сообщил полиции в Норвегии о контактах с агентом КГБ.

Владимир Винокуров

Владимир Винокуров. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

О разработке Столтенберга в 2000 году писали норвежские СМИ. По их данным, его пытался завербовать советский разведчик, работавший под дипломатическим прикрытием и выдворенный из Новергии в 1991 году.

Столтенберг заявлял, что сам пытался завербовать советского агента

Столтенберг в интервью изданию Financial Times рассказал, что в молодости контактировал с КГБ. По его словам, встречи проходили в 1980-х годах, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ) Норвегии. «Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло примерно раз в месяц с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ», — рассказал он и добавил, что отец рекомендовал согласовывать такие встречи с норвежскими спецслужбами.

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Экс-генсек НАТО также заявил, что в 1991 году он пытался завербовать этого агента КГБ. «У меня был последний обед с ним, и я сказал: "Я тебя знаю, ты меня знаешь, если хочешь соскочить, обращайся. Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся"», — вспомнил он.

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