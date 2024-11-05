Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Об этом рассказал ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров, пишет РИА Новости.

Ранее Столтенберг в интервью Financial Times сообщил о своих контактах с «агентом КГБ» в Норвегии, которого пытался завербовать по просьбе норвежской контрразведки.

«Уверен, что все было ровно наоборот. По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов», — отметил Винокуров. В итоге Столтенберг отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности.

Ранее стало известно, что Йенс Столтенберг напишет книгу о своем 10-летнем пребывании на посту главы НАТО. Как отмечается, мемуары планируют выпустить осенью 2025 года, права на них уже проданы в девять стран.

В начале октября стало известно, что Столтенберг стал кандидатом на Нобелевскую премию мира. Однако Норвежский нобелевский комитет сообщил, что премию получит японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.